В Липецке сотрудники ДПС решили вздремнуть во время смены. Прохожий разбудил инспекторов стуком по стеклу служебного автомобиля.
«У вас здесь сонный пункт?» — поинтересовался горожанин. «Никак нет», — ответил один из работников дорожно-патрульной службы. Видеозапись, на которой запечатлена беседа, 10 сентября опубликовал Telegram-канал «Подъём».
В пресс-службе городского главка МВД изданию сообщили, что по факту инцидента проведут служебную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка сотрудникам ДПС и их руководителям.