FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

В Липецке сотрудники ДПС устроили сиесту во время смены

В Липецке местный житель разбудил спящих во время смены сотрудников ДПС

В Липецке сотрудники ДПС решили вздремнуть во время смены. Прохожий разбудил инспекторов стуком по стеклу служебного автомобиля.

«У вас здесь сонный пункт?» — поинтересовался горожанин. «Никак нет», — ответил один из работников дорожно-патрульной службы. Видеозапись, на которой запечатлена беседа, 10 сентября опубликовал Telegram-канал «Подъём».

В пресс-службе городского главка МВД изданию сообщили, что по факту инцидента проведут служебную проверку. Будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе дана оценка сотрудникам ДПС и их руководителям.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний