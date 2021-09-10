В Петербурге пройдёт «Осенний кубок чистоты». Мусор соберут в 40 локациях

Во Всемирный день чистоты, который отмечается 18 сентября, в Петербурге состоится «Осенний кубок чистоты» с рекордным числом точек: 40 локаций в 18 районах города будут очищены в ходе соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры».
«Чистые игры» — это экологический волонтерский проект, игра-фестиваль на свежем воздухе, в котором участвуют сотни человек. Команды решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы и выигрывают призы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
«В прошлом году на «Осеннем кубке чистоты» 1 145 участников собрали рекордные 20 тонн отходов. Посмотрим, удастся ли побить рекорд», — сказал Дмитрий Иоффе, руководитель проекта «Чистые игры».
Для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, турнир 18 сентября будет проведён в необычном формате. Вместо 10 — 15 точек по 50 — 100 человек по всему городу будут действовать 40 локаций, в большинстве из которых будет играть до 25 человек.
В течение дня будет вестись онлайн-трансляция турнира, в ходе которой зрителей ожидают выступления стэндап-комиков, а в конце — церемония награждения победителей чемпионата. За информацией о программе мероприятия можно следить в группе «Чистых игр» во «ВКонтакте».
«Подобный формат для нас новый. Если все получится, формат можно будет внедрять и в других городах России», — прокомментировал Дмитрий Иоффе.
Участие в турнире абсолютно бесплатное, а самых активных борцов с мусором в финале соревнований наградят призами. Регистрация на мероприятие уже открыта.
«Осенний кубок чистоты» в Петербурге будет проведён в рамках «Балтийского кубка Чистых игр». Уже третий год подряд во Всемирный день чистоты жители балтийских стран организуют соревнования по уборке в своих городах. Так, турнир прошлого года объединил участников из семи стран Балтийского региона. В этом году кубок пройдет в девяти государствах.
«Чистые игры» также войдут в программу «Недель Северных стран» в Петербурге. В одной из локаций турнира наряду с другими участниками будут соревноваться работники Датского института культуры, Института Финляндии в Санкт-Петербурге, генеральных консульств Норвегии, Финляндии и Швеции и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.