В Петербурге пройдёт «Осенний кубок чистоты». Мусор соберут в 40 локациях

Во Всемирный день чистоты, который отмечается 18 сентября, в Петербурге состоится «Осенний кубок чистоты» с рекордным числом точек: 40 локаций в 18 районах города будут очищены в ходе соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры».

«Чистые игры» — это экологический волонтерский проект, игра-фестиваль на свежем воздухе, в котором участвуют сотни человек. Команды решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы и выигрывают призы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.



«В прошлом году на «Осеннем кубке чистоты» 1 145 участников собрали рекордные 20 тонн отходов. Посмотрим, удастся ли побить рекорд», — сказал Дмитрий Иоффе, руководитель проекта «Чистые игры».

Для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, турнир 18 сентября будет проведён в необычном формате. Вместо 10 — 15 точек по 50 — 100 человек по всему городу будут действовать 40 локаций, в большинстве из которых будет играть до 25 человек.

В течение дня будет вестись онлайн-трансляция турнира, в ходе которой зрителей ожидают выступления стэндап-комиков, а в конце — церемония награждения победителей чемпионата. За информацией о программе мероприятия можно следить в группе «Чистых игр» во «ВКонтакте».

«Подобный формат для нас новый. Если все получится, формат можно будет внедрять и в других городах России», — прокомментировал Дмитрий Иоффе.

Участие в турнире абсолютно бесплатное, а самых активных борцов с мусором в финале соревнований наградят призами. Регистрация на мероприятие уже открыта.

