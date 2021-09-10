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В Петербурге пройдёт «Осенний кубок чистоты». Мусор соберут в 40 локациях

Во Всемирный день чистоты, который отмечается 18 сентября, в Петербурге состоится «Осенний кубок чистоты» с рекордным числом точек: 40 локаций в 18 районах города будут очищены в ходе соревнований по сбору и сортировке мусора «Чистые игры».

«Чистые игры» — это экологический волонтерский проект, игра-фестиваль на свежем воздухе, в котором участвуют сотни человек. Команды решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получают за это баллы и выигрывают призы. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

«В прошлом году на «Осеннем кубке чистоты» 1 145 участников собрали рекордные 20 тонн отходов. Посмотрим, удастся ли побить рекорд», — сказал Дмитрий Иоффе, руководитель проекта «Чистые игры».

Для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19, турнир 18 сентября будет проведён в необычном формате. Вместо 10 — 15 точек по 50 — 100 человек по всему городу будут действовать 40 локаций, в большинстве из которых будет играть до 25 человек.

В течение дня будет вестись онлайн-трансляция турнира, в ходе которой зрителей ожидают выступления стэндап-комиков, а в конце — церемония награждения победителей чемпионата. За информацией о программе мероприятия можно следить в группе «Чистых игр» во «ВКонтакте».

«Подобный формат для нас новый. Если все получится, формат можно будет внедрять и в других городах России», — прокомментировал Дмитрий Иоффе.

Участие в турнире абсолютно бесплатное, а самых активных борцов с мусором в финале соревнований наградят призами. Регистрация на мероприятие уже открыта.

«Осенний кубок чистоты» в Петербурге будет проведён в рамках «Балтийского кубка Чистых игр». Уже третий год подряд во Всемирный день чистоты жители балтийских стран организуют соревнования по уборке в своих городах. Так, турнир прошлого года объединил участников из семи стран Балтийского региона. В этом году кубок пройдет в девяти государствах.

«Чистые игры» также войдут в программу «Недель Северных стран» в Петербурге. В одной из локаций турнира наряду с другими участниками будут соревноваться работники Датского института культуры, Института Финляндии в Санкт-Петербурге, генеральных консульств Норвегии, Финляндии и Швеции и комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

За время существования проекта прошло более 1 250 игр в 436 городах России, в США, Китае, Японии и еще в 20 странах в Европе, Азии и Африке. Игры объединили более 80 000 игроков, которые собрали более 1 700 тонн мусора. Методика «Чистых игр» распространяется бесплатно.

«Чистые игры» отмечены наградами «Лидеры климатического развития» (2019 г.), «Лучший проект социального предпринимательства в сфере экологии» (2019 г.), «Лучший эковолонтерский проект года» (2018 г.), «Лучший природоохранный проект года» (2018 г.), «Доброволец России-2017». В декабре 2018 года лидер проекта Дмитрий Иоффе выступил на Госсовете по развитию добровольчества и некоммерческих организаций. В 2019 году проект был отобран и представлен на II Парижском форуме Мира. В январе 2020 года проект «Чистые игры» был презентован на одной из сессий Русского Дома в Давосе в рамках Всемирного экономического форума. В октябре 2020 года практика «Чистых игр» заняла первое место в номинации «Смарт.Дело» в конкурсе «Смарт.Эволюция», организованном на платформе «Смартека» Агентством стратегических инициатив. В феврале 2021 года проект «Чистые игры» выиграл премию «Серебряный Лучник» (приз студенческого жюри в номинации «Международные коммуникации»).

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