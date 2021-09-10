Проблемный ЖК «Вариант» на Московском шоссе ввели в эксплуатацию

Как сообщает 10 сентября комитет по строительству, разрешение выдано ООО «Ареал» 8-го числа. Объект относится к семи проблемным корпусам на Московском шоссе, 256, на 999 квартир общей площадью 38,6 тыс. 645,6 кв. м. Строительство началось ещё в 2013 году, вводить в эксплуатацию собирались в начале 2017-го. Однако объект превратился в долгострой, а ООО «Ареал» в 2019 году признали банкротом.



Смольный договорился с инвесторами — ГК «Стоун» и ГК «ПИК», — которые согласились довести стройку до конца.

