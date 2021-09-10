FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Проблемный ЖК «Вариант» на Московском шоссе ввели в эксплуатацию

Жилой комплекс «Вариант» в посёлке Ленсоветовский получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сдать его собирались 4 года назад.

Как сообщает 10 сентября комитет по строительству, разрешение выдано ООО «Ареал» 8-го числа. Объект относится к семи проблемным корпусам на Московском шоссе, 256, на 999 квартир общей площадью 38,6 тыс. 645,6 кв. м. Строительство началось ещё в 2013 году, вводить в эксплуатацию собирались в начале 2017-го. Однако объект превратился в долгострой, а ООО «Ареал» в 2019 году признали банкротом.

Смольный договорился с инвесторами — ГК «Стоун» и ГК «ПИК», — которые согласились довести стройку до конца.

Всего, по данным комитета, за 2021 год в Петербурге введено в эксплуатацию 18 проблемных жилых домов: 5 274 квартиры на 234 200 кв. м. До конца года запланирован ввод ещё четырёх объектов — на 49 700 кв. м и на 1 405 квартир.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний