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В Ухте мужчина спал в гробу, прихватив с собой варенье и туалетную бумагу

В Ухте мужчина залез в салон ритуальных услуг, чтобы выспаться в гробу

В Республике Коми молодой человек проник в ритуальный салон и уснул в гробу. Восстать из домовины пришлось по просьбе полицейских.

Как сообщили в «МВД Медиа» 10 сентября, в полицию поступило сообщение, что в салоне разбили стекла, а внутри помещения кто-то есть. На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Эксперт-криминалист обнаружил в одном из гробов 19-летнего горожанина. Рядом с ним лежали восемь рулонов туалетной бумаги и банка варенья. Чем объясняется такой набор — неясно. По словам мужчины, на тот момент ему очень хотелось спать.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по 167-й статье УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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