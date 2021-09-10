На ближайшие матчи «Зенита» «Газпром-Арену» официально разрешили заполнить на треть

Ближайшие домашние матчи футбольного клуба «Зенит» на «Газпром-Арене» пройдут с заполняемостью стадиона на 30 процентов. Таким образом, арену смогут посетить около 20 тысяч болельщиков.



Как сообщил 10 сентября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, федеральный Роспотребнадзор согласовал такую квоту на все игры в сентябре. В этом месяце «Газпром-Арена» примет три матча: 11 сентября («Зенит» — «Ахмат»), 25 сентября («Зенит» — «Крылья Советов»), 29 сентября («Зенит» — «Мальмё»).

