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На ближайшие матчи «Зенита» «Газпром-Арену» официально разрешили заполнить на треть

Допустимая заполняемость «Газпром-Арены» в сентябре составит 30%

Ближайшие домашние матчи футбольного клуба «Зенит» на «Газпром-Арене» пройдут с заполняемостью стадиона на 30 процентов. Таким образом, арену смогут посетить около 20 тысяч болельщиков.

Как сообщил 10 сентября вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в своем Telegram-канале, федеральный Роспотребнадзор согласовал такую квоту на все игры в сентябре. В этом месяце «Газпром-Арена» примет три матча: 11 сентября («Зенит» — «Ахмат»), 25 сентября («Зенит» — «Крылья Советов»), 29 сентября («Зенит» — «Мальмё»).

На стадион допускаются зрители, имеющие QR -код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесённое в течение последних шести месяцев заболевание.

Ранее максимальная заполняемость составляла 1 000 человек.

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