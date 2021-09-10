Колпинский стрелок завёл полицию на крышу автоцентра в Шушарах. На землю спускались с гранатой, ТТ и коробками патронов

Расследуя уголовное дело о хулиганской стрельбе в Колпино, петербургская полиция вышла на предполагаемого продавца оружия и разоружила предпринимателя на два уголовных дела.



Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, утром среды, 8-го числа, оперативники уголовного розыска нагрянули с обыском в квартиру на Пролетарской улице в Колпино, откуда в отдел увезли 49-летнего предпринимателя и пять патронов к винтовке Мосина и модернизированному пулемёту Калашникова.



На хозяина квартиры полицейских вывел житель Колпино, задержанный после майской стрельбы из охолощённой винтовки Мосина на улице Анисимова. Мужчина палил рядом с собственной «КИА», которая и «выдала» его в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

