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Колпинский стрелок завёл полицию на крышу автоцентра в Шушарах. На землю спускались с гранатой, ТТ и коробками патронов

Предприниматель из Колпино задержан по делу об обороте оружия

Расследуя уголовное дело о хулиганской стрельбе в Колпино, петербургская полиция вышла на предполагаемого продавца оружия и разоружила предпринимателя на два уголовных дела.

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, утром среды, 8-го числа, оперативники уголовного розыска нагрянули с обыском в квартиру на Пролетарской улице в Колпино, откуда в отдел увезли 49-летнего предпринимателя и пять патронов к винтовке Мосина и модернизированному пулемёту Калашникова.

На хозяина квартиры полицейских вывел житель Колпино, задержанный после майской стрельбы из охолощённой винтовки Мосина на улице Анисимова. Мужчина палил рядом с собственной «КИА», которая и «выдала» его в тот же день. В отношении него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Оказавшись в статусе подозреваемого, он разговорился и указал на предпринимателя. По данным СПАРК, он чинит обувь и торгует машинами, а по словам стрелка — ещё и оружием.

Кроме квартиры на Пролетарской, полицейские проверили техническое помещение на крыше автоцентра «Колесо» в Пушкинском районе города, которое принадлежит ИП. Там нашлись под две сотни патронов разного калибра, пистолет ТТ, карабин и ручная дымовая граната без запала. Всё это направлено на экспертизу.

Предприниматель задержан на двое суток, дела возбуждены по двум статьям: о незаконном обороте оружия (222 УК) и взрывчатых веществ либо взрывных устройств (222.1 УК).

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Комментарии (3)

AlBerkut
Дымовая граната, тем более без запала, вроде как оружием или боеприпасом не является, взрывчатых в-в не содержит.
222.1 откуда, за что и зачем?
Ну а 'барабану' выписать 'премию'. Интересно, большую 'скидку' по бакланке заработал, сдав 'ган-дилера'? Или ещё что было, что 'забыли' в обмен на стук? 🤔
Piter Russo
"Пять патронов к винтовке Мосина и модернизированному пулемёту Калашникова" - так это один и тот же патрон - 7,62×54R
Piter Russo
Это типа для самообороны держал? а излишки продал?
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