Медсестра из Полюстрово оставила дочь со своим поклонником. Он отсидел за изнасилование и решил повторить

Как стало известно «Фонтанке» 10 сентября, накануне незадолго до пяти часов вечера в полицию обратилась 39-летняя медсестра одной из детских поликлиник с просьбой срочно проверить её квартиру на Муринской дороге, в которой находятся дочь и едва знакомый мужчина.

Следком Петербурга возбудил дело об изнасиловании, жертвой которого стала юная жительница Красногвардейского района. Мать имела неосторожность оставить её в квартире с своим интернет-знакомым, который уже имеет опыт секса без согласия.

С ним у женщины завязалось сначала виртуальное общение, утром четверга знакомец из Сети объявился на пороге. Торопившаяся на работу медсестра не стала отказывать в гостеприимстве и ушла, оставив мужчину в квартире.



Ближе к вечеру матери позвонила паникующая 17-летняя дочь. С её слов, гость вёл себя странно, избавиться от него девушка не могла.



После звонка женщины на Муринскую дорогу выехал наряд патрульно-постовой службы. Мужчина покидать квартиру, похоже, не планировал, был пьян и ни в чём себя не ограничивал. Полицейские установили, что он изнасиловал юную хозяйку.



Задержанного доставили в отдел, где составили протокол о мелком хулиганстве. Следственный комитет возбудил дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней. Новой процедура для подозреваемого не стала. К сорока годам в его биографии есть статьи о краже, разбоях, незаконном обороте оружия, похищении. Последний раз к ответственности его привлекали, в том числе, за преступления против половой неприкосновенности, но жертва была старше 18 лет. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы. На волю он вышел чуть меньше года назад, обосновался на Купчинской улице и пока не успел найти официальную работу.

