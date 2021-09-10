Около 8 часов на пересечении набережной Чёрной речки и Торжковской улицы легковая машина сбила мотоциклиста. «Мотоциклист в машине скорой помощи», — сообщает «Мотосолидарность» во «ВКонтакте».
На перекрёстке проспекта Елизарова и улицы Седова мотоциклиста сбила маршрутка, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, водитель уехал.
К ещё одному мотоциклисту скорая приехала после ДТП на Большом Сампсониевском проспекте, 81, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».