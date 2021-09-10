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Охота на мотоциклистов. В Петербурге сразу несколько ДТП с ними

Очевидцы: На Елизарова маршрутка сбила мотоциклиста и уехала

Утро 10 сентября в Петербурге началось с трёх серьёзных ДТП с мотоциклистами.

Около 8 часов на пересечении набережной Чёрной речки и Торжковской улицы легковая машина сбила мотоциклиста. «Мотоциклист в машине скорой помощи», — сообщает «Мотосолидарность» во «ВКонтакте».

На перекрёстке проспекта Елизарова и улицы Седова мотоциклиста сбила маршрутка, рассказывают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидцы. По их словам, водитель уехал.

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К ещё одному мотоциклисту скорая приехала после ДТП на Большом Сампсониевском проспекте, 81, передаёт телеграм-канал «Мегаполис».

Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»
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Фото:
.ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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Комментарии (1)

dimas062
Первый самостоятельно отметился "Это был я, всё в порядке. "Гражданин Бендер отделался лёгким испугом". Так что хотя бы там всё хорошо.
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