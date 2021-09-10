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«Догонялки» собрали 9-балльную пробку на Приморском. На Обуховской Обороны навалили кирпичей

Из-за ДТП на Приморском шоссе образовалась пробка 4,5 км

Загруженность дорог Петербурга в 9:30 составила 5 баллов, что в сентябре уже стало обычным показателем.

Пробка длиной около 4,5 километра выросла утром 10 сентября на Приморском шоссе из-за небольшого ДТП. Загруженность магистрали в центр «Яндекс» оценивает в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

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Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в левом ряду пикап догнал седан. Повреждения у машин по виду небольшие.

На проспекте Обуховской Обороны, перед съездом на Обводный канал, движение затрудняет мусор на дороге. Стройматериалами засыпано две полосы, пишут в «ДТП и ЧП».

Загруженность городских дорог ближе к 9 часам поднималась до 6 баллов, что типично для последних сентябрьских дней, а после 9 опустилась до «пятёрки».

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