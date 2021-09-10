Пробка длиной около 4,5 километра выросла утром 10 сентября на Приморском шоссе из-за небольшого ДТП. Загруженность магистрали в центр «Яндекс» оценивает в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в левом ряду пикап догнал седан. Повреждения у машин по виду небольшие.
На проспекте Обуховской Обороны, перед съездом на Обводный канал, движение затрудняет мусор на дороге. Стройматериалами засыпано две полосы, пишут в «ДТП и ЧП».
Загруженность городских дорог ближе к 9 часам поднималась до 6 баллов, что типично для последних сентябрьских дней, а после 9 опустилась до «пятёрки».