Со спецназом брали сотрудники полиции в Приморском районе подозреваемых в преступлении в сфере мошенничества с недвижимостью.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 сентября, сотрудники уголовного розыска установили и задержали 8 сентября двух участников организованной группы, 36-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. По версии следствия, в период с 2012 года по 25 января 2013 года они предоставили 51-летнему нотариусу подложные документы на квартиру в Приморском районе, подтверждающие родство с собственником, который якобы умер. После этого жилье продали уже добросовестному приобретателю.

В ходе обысков, которые проходили с участием спецназа, уложившего подозреваемых на пол, были изъяты документы и техника



Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».



В полиции полагают, что это может быть не единственный эпизод их «работы». Задержанная женщина уже после продажи квартиры в Приморском районе была осуждена за мошенничество в 2018 году.

