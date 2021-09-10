FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +16
73.13р86.47р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Утро двух подозреваемых в мошенничестве с квартирой началось «мордой в пол». Полиция напомнила им эпизод 9-летней давности

В Петербурге задержали мужчину и женщину за продажу квартиры якобы умершего человека 9 лет назад

Со спецназом брали сотрудники полиции в Приморском районе подозреваемых в преступлении в сфере мошенничества с недвижимостью.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 10 сентября, сотрудники уголовного розыска установили и задержали 8 сентября двух участников организованной группы, 36-летнего мужчину и 54-летнюю женщину. По версии следствия, в период с 2012 года по 25 января 2013 года они предоставили 51-летнему нотариусу подложные документы на квартиру в Приморском районе, подтверждающие родство с собственником, который якобы умер. После этого жилье продали уже добросовестному приобретателю.

В ходе обысков, которые проходили с участием спецназа, уложившего подозреваемых на пол, были изъяты документы и техника

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».

В полиции полагают, что это может быть не единственный эпизод их «работы». Задержанная женщина уже после продажи квартиры в Приморском районе была осуждена за мошенничество в 2018 году.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

266232738
два-два-ноль-два два-ноль-0-три 75-два-0 0-три-40
266232738
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. Мне поставили диагноз - дегенеративное разрушение коленных суставов. Нужно достаточно недешевое лечение. Один укол в сустав стоит 7000. А их необходимо 3. Я осталась на данный момент без работы и живу одна. Лечение нужно начинать уже сейчас.
Люди добрые, поджалуйста, помогите. Просто не к кому обратиться за помощью.

номер карты
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний