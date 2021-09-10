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Ростуризм закрыл продажу туров с кешбэком

Продажи туров с кешбэком в России на текущий год завершены в ночь на 10 сентября, сообщил Ростуризм.

ТАСС со ссылкой на ведомство поясняет, что выделенная на этот года сумма полностью исчерпана.

Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризм, программой воспользовались свыше 1,6 миллиона россиян. За туры и проживание в отелях они заплатили более 34 миллиардов рублей, а в виде кешбэка на карты «Мир» им вернулось около 6,7 миллиарда. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Спросом пользовались культурно-познавательные туры, в том числе в Петербург.

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Комментарии (2)

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два-два-ноль-два два-ноль-0-три 75-два-0 0-три-40..
266232738
Здравствуйте. Обращаюсь к вам за помощью. Мне поставили диагноз - дегенеративное разрушение коленных суставов. Нужно достаточно недешевое лечение. Один укол в сустав стоит 7000. А их необходимо 3. Я осталась на данный момент без работы и живу одна. Лечение нужно начинать уже сейчас.
Люди добрые, поджалуйста, помогите. Просто не к кому обратиться за помощью.

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