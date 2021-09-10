Ростуризм закрыл продажу туров с кешбэком

Продажи туров с кешбэком в России на текущий год завершены в ночь на 10 сентября, сообщил Ростуризм.



ТАСС со ссылкой на ведомство поясняет, что выделенная на этот года сумма полностью исчерпана.



Всего с начала года, по предварительным данным Ростуризм, программой воспользовались свыше 1,6 миллиона россиян. За туры и проживание в отелях они заплатили более 34 миллиардов рублей, а в виде кешбэка на карты «Мир» им вернулось около 6,7 миллиарда. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Ставрополье, Крым. Спросом пользовались культурно-познавательные туры, в том числе в Петербург.

