В Петербурге цены на новостройки замедлили рост, а в Москве уже начали снижаться

По оценке аналитиков М2, средняя стоимость квадратного метра на рынке региона сегодня составляет 180 тыс. руб. На вторичном рынке цены с мая колеблются в диапазоне 175–180 тыс. руб./кв. м. Если в Петербурге и области только наметился тренд на резкое замедление роста цен на жилье, то в Москве он уже начался- цены на первичном рынке столицы в августе сократились на 3% по сравнению с июлем. Средняя цена квадратного метра в новостройках столицы сегодня составляет около 280 тыс. рублей. На вторичном рынке в августе рост цен достиг минимального 1%, в июле — 1,5%. Средняя цена за «вторичку» составляет в Москве порядка 260 тыс. рублей за квадратный метр.



Аналитики ждут укрепления этого тренда осенью и называют текущую ситуацию на рынке недвижимости «временем покупателя».

— Снижение роста цен заметно в большинстве регионов, в том числе — на столичных рынках, максимально «перегретых» за последние 1,5 года, — комментирует генеральный директор «Метра квадратного» Вячеслав Дусалеев. — Потребительский спрос достиг своего пика накануне изменений ипотечной госпрограммы. Сейчас ценовые условия на объекты в новостройках корректируются покупателем, который понимает изменившуюся конъюнктуру рынка и ждет от застройщиков более выгодных предложений. В результате, сначала мы увидели снижение среднего чека на первичном рынке в июле, а уже в августе — и постепенное снижение цен. Ожидаем, что осенью-зимой этого года тенденция продолжится — и для желающих купить квартиру в новостройке или инвестировать этот момент будет своевременным.

Эксперт также отметил рост спроса на вторичном рынке, где традиционно совершается порядка 80% всех сделок. По его словам, ипотечные предложения на новостройки и готовые объекты, по сути, выровнялись в конце лета. Поскольку на вторичке не наблюдалось резкого роста цен, многие покупатели стали обращать внимание именно на этот рынок..

