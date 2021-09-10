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Умер Артур Метрано — лейтенант Маузер из «Полицейской академии»

Американский комедийный актёр Артур Метрано скончался в США в возрасте 84 лет.

Как рассказал изданию The Hollywood Reporter 9 сентября сын актёра Гарри, Арт умер своей смертью, по естественным причинам, в своём доме в Авентуре, штат Флорида.

В России актёр известен благодаря роли лейтенанта Маузера во второй и третьей частях комедии «Полицейская академия» и в одноимённом сериале 1997–1998 годов. Он играл в фильме 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», в сериалах «Старски и Хатч» (1975–1979), «Остров фантазий» (1977–1984), «Команда А» 1983–1987 годов, «Джамп стрит, 21» 1987–1991 годов.

Карьера Метрано прервалась на пике из-за несчастного случая. 17 сентября 1989 года он работал на крыше своего дома в Лос-Анджелесе, упал с лестницы и, приземлившись на голову, получил перелом позвоночника. Его парализовало, но он смог превратить свои невзгоды в сценическое шоу одного актера — «Случайную комедию», в котором он вышел из инвалидной коляски, чтобы сделать несколько шагов.

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Комментарии (1)

zoera
Эххх школота! КАПИТАН Маузер.
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