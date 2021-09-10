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В сибирском пункте приема металлолома нашли меч эпохи скифов

На юге Красноярского края в пункте приема металлолома обнаружили железный меч. Новосибирские археологи пришли к выводу, что оружие относится к тагарской культуре и создано, скорее всего, в V–IV веках до нашей эры.

Как сообщает 9 сентября N+1 со ссылкой на статью в журнале «Вестник НГУ», ученые предположили, что меч был импортным. В Минусинской котловине, где его нашли, в середине I тысячелетия до нашей эры не была развита железная металлургия. Другая гипотеза гласит, что меч мог быть экспериментальным образцом, и после производство такого оружия не наладили.

Тагарская культура относится к раннему железному веку, но в курганах находят в основном изделия из бронзы. С точки зрения палеогенетики тагарцы родственны скифам, а их памятники находят в степной и лесостепной зоне Среднего Енисея и в Кемеровской области.

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