В сибирском пункте приема металлолома нашли меч эпохи скифов

На юге Красноярского края в пункте приема металлолома обнаружили железный меч. Новосибирские археологи пришли к выводу, что оружие относится к тагарской культуре и создано, скорее всего, в V–IV веках до нашей эры.



Как сообщает 9 сентября N+1 со ссылкой на статью в журнале «Вестник НГУ», ученые предположили, что меч был импортным. В Минусинской котловине, где его нашли, в середине I тысячелетия до нашей эры не была развита железная металлургия. Другая гипотеза гласит, что меч мог быть экспериментальным образцом, и после производство такого оружия не наладили.

