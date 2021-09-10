«Фонтанка» 14 сентября объявляет старт нового сезона городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В 2021 году аудитория главного городского портала снова будет выбирать лучшие компании, которые делают жизнь в Петербурге удобнее и приятнее для всех горожан и своих сотрудников.
Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это наша благодарность тем, кто помогает горожанам каждый день: учит, кормит, доставляет товары, предоставляет финансовый сервис, помогает отдыхать.
Полный список номинаций, по которым можно будет назвать фаворитов, мы объявим 14 сентября. Он немного обновился по сравнению с прошлым годом, но не изменился главный принцип премии: только те, кого действительно знают горожане, смогут выйти в финал, а затем — победить. А кто стал лучшим из лучших, все узнают на торжественной церемонии в середине декабря.
На первом этапе происходит выдвижение номинантов, и именно от активности читателей и самих компаний зависит количество упоминаний той или иной фирмы. 10 наиболее часто называемых в каждой номинации попадут в финальные шорт-листы. Далее — этап голосования. Итоги мы объявим на торжественной церемонии 16 декабря.
Как проходила церемония в 2020 году и кто получил заслуженные награды, читайте здесь.