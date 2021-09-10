«Фонтанка» 14 сентября объявляет старт нового сезона городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». В 2021 году аудитория главного городского портала снова будет выбирать лучшие компании, которые делают жизнь в Петербурге удобнее и приятнее для всех горожан и своих сотрудников.

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» — это наша благодарность тем, кто помогает горожанам каждый день: учит, кормит, доставляет товары, предоставляет финансовый сервис, помогает отдыхать.