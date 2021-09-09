В Сирии погиб российский солдат. На пути колонны с гуманитарной помощью взорвалась машина

В сирийской провинции Хомс при подрыве бронемашины погиб российский военный. Об этом 9 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.



Российская военная полиция «проводила рекогносцировку» маршрута колонны с гуманитарной помощью, и на обочине сработало взрывное устройство. Солдат был тяжело ранен и скончался, несмотря на оказанную ему медпомощь. В ведомстве уточнили, что семья погибшего получит «необходимую помощь и поддержку».



Как ранее писала «Фонтанка», в июне в результате миномётного обстрела в Сирии погиб российский военный советник Николай Афанасов. Это произошло в ходе нападения боевиков на городок правительственных войск в провинции Хама.

