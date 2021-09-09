Путин сравнил Лукашенко с «Талибаном»*, говоря о беженцах

Миграционные проблемы на границе Белоруссии и Литвы являются проблемами этих государств и не касаются России. Об этом 9 сентября по итогам переговоров с Лукашенко заявил Владимир Путин.



«Это не наша граница, это граница Белоруссии, Литвы и Польши. Все хотят разговаривать напрямую с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Прим. ред.), хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. Но говорят, что «Талибан» контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но Лукашенко пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится — другой вопрос. Мой ответ такой «идите разговаривайте с властями Белоруссии, чего вы с нами-то разговариваете», — подчеркнул Путин.

