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Путин сравнил Лукашенко с «Талибаном»*, говоря о беженцах

Миграционные проблемы на границе Белоруссии и Литвы являются проблемами этих государств и не касаются России. Об этом 9 сентября по итогам переговоров с Лукашенко заявил Владимир Путин.

«Это не наша граница, это граница Белоруссии, Литвы и Польши. Все хотят разговаривать напрямую с движением «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ. — Прим. ред.), хотя оно внесено в список террористических организаций ООН. Но говорят, что «Талибан» контролирует территорию, надо с ним разговаривать. Но Лукашенко пришел к власти не в результате вооруженной борьбы, а путем голосования. Нравится результат кому-то, не нравится — другой вопрос. Мой ответ такой «идите разговаривайте с властями Белоруссии, чего вы с нами-то разговариваете», — подчеркнул Путин.


* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

В 2021 году в Литву из Белоруссии проникли более 4000 нелегальных мигрантов. В основном это граждане Ирака. Власти Белоруссии в лице погранслужбы при этом упрекают западных соседей в том, что «местные правоохранители морили их [беженцев] голодом, угрожали и применяли физическую силу». В свою очередь литовские должностные лица назвали выросшие потоки нелегальной миграции «гибридной агрессией белорусского режима». До сентября 2022 года Литва планирует построить забор от нелегалов длиной 500 километров, на который потратят более 150 миллионов евро.

Во вторник, 7 сентября, погранслужба Польши зафиксировала рост числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Проникнуть в ЕС намерены более 10 тысяч человек, утверждает польская сторона.

Все три западных соседа Белоруссии (Латвия, Литва и Польша) ранее вводили режим ЧС на границе.

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Комментарии (9)

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..... похоже поминки плавно перешли в застолье, судя по речи.
Malyshev73
так беженцев сотрудники ФСБ гоняют еще с прошлого века,а то нелегалы не в курсе и ни при чем)))
Nationalverrater_2
Не лепите горбатого. ПРОТОКОЛЫ ВЫБОРОВ - НА СТОЛ ! Чо - нету, спалил их колхозник ? Ну тогда и нефик ххххххх что его "выбрали"
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