На петербургской помойке нашли 70 подозрительных канистр. Емкости с химическим запахом забрали экологи

Необычная находка испугала жителя Московского района Петербурга. На одной из контейнерных площадок во дворе дома кто-то оставил 70 канистр с неизвестным веществом. Об этом 9 сентября сообщает городской комитет по природопользованию.
На место приехали сотрудники мобильной экологической службы. От емкостей исходил резкий химический запах. Канистры собрали и вывезли на специализированную площадку. Общий вес отходов составил 1,3 тонны.
Комитет по природопользованию начал административное расследование по факту сброса опасных отходов. Класс опасности химического состава жидкостей определят с помощью отбора проб. Владельцу грозит ответственность, вплоть до уголовной.