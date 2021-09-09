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На петербургской помойке нашли 70 подозрительных канистр. Емкости с химическим запахом забрали экологи

На юге Петербурга нашли брошенные канистры с неизвестной жидкостью

Необычная находка испугала жителя Московского района Петербурга. На одной из контейнерных площадок во дворе дома кто-то оставил 70 канистр с неизвестным веществом. Об этом 9 сентября сообщает городской комитет по природопользованию.

На место приехали сотрудники мобильной экологической службы. От емкостей исходил резкий химический запах. Канистры собрали и вывезли на специализированную площадку. Общий вес отходов составил 1,3 тонны.

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Комитет по природопользованию начал административное расследование по факту сброса опасных отходов. Класс опасности химического состава жидкостей определят с помощью отбора проб. Владельцу грозит ответственность, вплоть до уголовной.

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