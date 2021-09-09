На петербургской помойке нашли 70 подозрительных канистр. Емкости с химическим запахом забрали экологи

Необычная находка испугала жителя Московского района Петербурга. На одной из контейнерных площадок во дворе дома кто-то оставил 70 канистр с неизвестным веществом. Об этом 9 сентября сообщает городской комитет по природопользованию.

На место приехали сотрудники мобильной экологической службы. От емкостей исходил резкий химический запах. Канистры собрали и вывезли на специализированную площадку. Общий вес отходов составил 1,3 тонны.

