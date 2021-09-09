В Петербурге сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в краже семи миллионов рублей из банкомата в Череповце. Об этом 9 сентября сообщается на сайте «МВД Медиа».



Ограбление произошло еще в конце марта. Неизвестные повредили аппарат в одном из банков в центре города, украли деньги и скрылись. Было возбуждено уголовное дело.



Подозреваемыми оказались уроженец Оренбурга и гражданин Армении. Их удалось задержать в петербургской квартире. Оба отправлены под стражу. Полиция проверяет причастность мужчин к другим эпизодам.

