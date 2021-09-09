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Грабители банкомата в Череповце попались в Петербурге. Они вынесли 7 млн рублей и теперь сидят в СИЗО

В Петербурге задержали подозреваемых в ограблении банкомата в Череповце

В Петербурге сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемых в краже семи миллионов рублей из банкомата в Череповце. Об этом 9 сентября сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ограбление произошло еще в конце марта. Неизвестные повредили аппарат в одном из банков в центре города, украли деньги и скрылись. Было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемыми оказались уроженец Оренбурга и гражданин Армении. Их удалось задержать в петербургской квартире. Оба отправлены под стражу. Полиция проверяет причастность мужчин к другим эпизодам.

Автор: «МВД Медиа»

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