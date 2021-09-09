На картинах молодых художников запечатлены красоты российской природы. Это не случайный выбор: в хоспис приезжают дети со всех уголков страны, часто подолгу живут вдали от дома, скучают. Картины, созданные студентами академии, наверняка напомнят кому-то из ребят о любимых местах.

«Это важнейшая часть философии паллиативной помощи: создание в хосписе атмосферы, ничем не напоминающей медицинское учреждение. Такие привычные всем нам вещи, как красивые шторы, удобная мягкая мебель и работы художников на стенах, — всё это укрепляет душевные и физические силы мам и детей, привыкших подолгу находиться на лечении, проводить недели и даже месяцы в больнице. Поэтому подопечные Фонда сравнивают свой опыт в хосписе с пребыванием в комфортабельном отеле, где каждая деталь помогает думать только о хорошем. Или хотя бы поменьше задумываться о плохом», — рассказали в пресс-службе благотворительного фонда «Детский хоспис».

Часть картин будет направлена в новый хоспис для молодых взрослых, где будут получать паллиативную помощь подопечные, достигшие 18 лет. Это первое в России учреждение, предназначенное для молодых людей, где они смогут находиться вместе с семьей и получать персональную помощь и внимание сотрудников. Ранее по достижении 18 лет подопечные определялись во взрослые учреждения, где были лишены возможности общаться со сверстниками. «Даже если болезнь нельзя вылечить, в наших силах сделать так, чтобы подопечные хосписов по возможности полноценно проживали свое детство и юность. Росли и получали яркие впечатления, ощущали красоту и ценность каждой минуты жизни», — отметили в пресс-службе.



Детский хоспис и академия Штиглица дружат уже 18 лет, студенты и преподаватели творчеством поддерживают тяжело больных детей.

