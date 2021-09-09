Северный флот России начал масштабные учения в Арктике

Порядка 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, а также около восьми тысяч военнослужащих задействованы в учениях в Арктике, которые начал Северный флот России. Об этом 9 сентября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу флота.



В сообщении говорится, что практические действия войск будут проходить в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, а также в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франса-Иосифа.



Силы Северного флота будут практиковаться в защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота. Кроме того, они исследуют возможные районы боевых действий и условия применения сил флота в западной и восточной арктических морских зонах.

