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Северный флот России начал масштабные учения в Арктике

Порядка 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов, а также около восьми тысяч военнослужащих задействованы в учениях в Арктике, которые начал Северный флот России. Об этом 9 сентября сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу флота.

В сообщении говорится, что практические действия войск будут проходить в акваториях Баренцева, Карского, Чукотского и Восточно-Сибирского морей, моря Лаптевых, а также в районе Новосибирских островов и архипелага Земля Франса-Иосифа.

Силы Северного флота будут практиковаться в защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота. Кроме того, они исследуют возможные районы боевых действий и условия применения сил флота в западной и восточной арктических морских зонах.

На одном из этапов учения проведут практические действия по защите коммуникаций Северного морского пути, охране и обороне гарнизонов флота, изучению возможных районов боевых действий и условий применения разнородных сил флота в западной и восточной арктических морских зонах.

В мероприятиях, которые предполагают создание арктической группировки, задействуют свыше 40 танков, 460 боевых бронированных машин, до 240 орудий, минометов и реактивных систем залпового огня.

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Комментарии (1)

Александр Киселёв
Кто опять будет режиссера очередного спасать лбом о камень ? (((
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