Акция «Дети вместо цветов» собрала более 1 миллиона рублей для петербургских детей с тяжёлыми заболеваниями

В ходе акции «Дети вместо цветов», которая уже стала традиционной для многих школьников, их родителей, педагогов и благотворительных организаций, было собрано более 1 миллиона рублей для детей с тяжёлой инвалидностью — подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы».
«Больше 100 школ по всей стране поддержали акцию — школьники смогли помочь простым решением пожертвовать средства в пользу программ помощи», — рассказали «Фонтанке» в организации.
Кроме того, 1 и 3 сентября «Перспективы» провели первые в новом учебном году «Уроки доброты»: побывали в гостях в гимназии № 157 им. принцессы Ольденбургской и в школе № 391 (Горелово).
В этом году уроки начались с обсуждения словосочетания «особенный учитель» — именно так сами ученики воспринимают педагогов, присоединившихся к акции. Не случайно эти заветные слова появились и на специальных открытках, которые вручали участникам. «Добрый и умеет поддержать, объяснить понятно», «своим примером вдохновляет», «любимый учитель с добрыми глазами», — так ребята отзывались о своих учителях.
«Во многих классах тут же громогласно звучало имя классного руководителя — и учителя буквально расцветали на глазах. Невероятно здорово, что школьники воспринимают выбор педагога присоединиться к акции как особенный поступок», — рассказали в «Перспективах».
Там также отметили, что акция «Дети вместо цветов» ещё продолжается, и присоединиться к ней ещё не поздно — приём заявок идёт до середины сентября. Это можно сделать на официальном сайте мероприятия help.perspektivy.ru. Также все участники акции могут подать заявку на «Урок доброты» — этот уникальный формат позволяет говорить с ребятами о принятии другого, доброте и заботе о ближнем — https://help.perspektivy.ru/lessons