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Акция «Дети вместо цветов» собрала более 1 миллиона рублей для петербургских детей с тяжёлыми заболеваниями

В ходе акции «Дети вместо цветов», которая уже стала традиционной для многих школьников, их родителей, педагогов и благотворительных организаций, было собрано более 1 миллиона рублей для детей с тяжёлой инвалидностью — подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы».

«Больше 100 школ по всей стране поддержали акцию — школьники смогли помочь простым решением пожертвовать средства в пользу программ помощи», — рассказали «Фонтанке» в организации.

Кроме того, 1 и 3 сентября «Перспективы» провели первые в новом учебном году «Уроки доброты»: побывали в гостях в гимназии № 157 им. принцессы Ольденбургской и в школе № 391 (Горелово).

В этом году уроки начались с обсуждения словосочетания «особенный учитель» — именно так сами ученики воспринимают педагогов, присоединившихся к акции. Не случайно эти заветные слова появились и на специальных открытках, которые вручали участникам. «Добрый и умеет поддержать, объяснить понятно», «своим примером вдохновляет», «любимый учитель с добрыми глазами», — так ребята отзывались о своих учителях.

«Во многих классах тут же громогласно звучало имя классного руководителя — и учителя буквально расцветали на глазах. Невероятно здорово, что школьники воспринимают выбор педагога присоединиться к акции как особенный поступок», — рассказали в «Перспективах».

Там также отметили, что акция «Дети вместо цветов» ещё продолжается, и присоединиться к ней ещё не поздно — приём заявок идёт до середины сентября. Это можно сделать на официальном сайте мероприятия help.perspektivy.ru. Также все участники акции могут подать заявку на «Урок доброты» — этот уникальный формат позволяет говорить с ребятами о принятии другого, доброте и заботе о ближнем — https://help.perspektivy.ru/lessons

«Перспективы» — это партнерство некоммерческих организаций, в которое входит СПб БОО «Перспективы» и АНО «Новые перспективы»: Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» основана в 1996 г. в Петербурге; Автономная некоммерческая организация «Новые перспективы» основана в 2010 году.

Работа партнерства ведется по трем направлениям:

— Программа помощи детям c тяжелой инвалидностью в Доме-интернате для детей с отклонениями в умственном развитии №4 г. Павловска. Специалисты и добровольцы благотворительной организации дают своим подопечным квалифицированное сопровождение, прогулки, игры и непосредственное общение; ведется работа с родителями и тесное взаимодействие с персоналом интерната с целью оптимизации условий проживания и развития детей;

— Программа помощи молодым людям-инвалидам в Психоневрологическом интернате №3 г. Петергофа. Сегодня в интернате силами организации поддерживаются молодые люди, проживающие на отделениях №3 и №10, а также организована работа мастерских для людей с тяжёлыми нарушениями развития, созданы условия для реализации их творческого потенциала в рамках театральной и арт-студий. Открыта тренировочная квартира, в которой проходит подготовка молодых людей, проживающих в интернате, к самостоятельной жизни;

— Программа помощи семьям Санкт-Петербурга, которые воспитывают детей с множественными нарушениями. В 2004 и 2006 гг. в рамках совместного проекта c АНО «Новые Перспективы» открыты центры социальной реабилитации (дневного пребывания) детей и молодых людей с инвалидностью. Также оказывается кризисная поддержка семьям, позволяющая им избежать передачи ребёнка в интернат.

В 2015 году открыт Дом сопровождаемого проживания в деревне Раздолье Приозерского района Ленинградской области, в котором живут молодые люди с нарушениями развития при круглосуточном сопровождении персонала «Перспектив». Данный проект является моделью интернатзамещающих технологий.

Вся деятельность ведётся на благотворительные пожертвования.

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