Акция «Дети вместо цветов» собрала более 1 миллиона рублей для петербургских детей с тяжёлыми заболеваниями

В ходе акции «Дети вместо цветов», которая уже стала традиционной для многих школьников, их родителей, педагогов и благотворительных организаций, было собрано более 1 миллиона рублей для детей с тяжёлой инвалидностью — подопечных петербургской благотворительной организации «Перспективы».



«Больше 100 школ по всей стране поддержали акцию — школьники смогли помочь простым решением пожертвовать средства в пользу программ помощи», — рассказали «Фонтанке» в организации.



Кроме того, 1 и 3 сентября «Перспективы» провели первые в новом учебном году «Уроки доброты»: побывали в гостях в гимназии № 157 им. принцессы Ольденбургской и в школе № 391 (Горелово).

