Курьерам и водителям. Яндекс открыл собственный пункт вакцинации в Петербурге

Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Поделиться Поделиться







80% петербургских таксистов должны быть привиты от коронавирусной инфекции до 15 октября, распорядился Смольный. Поэтому для водителей и курьеров создали отдельный пункт вакцинации: с 1 сентября он открылся на набережной Обводного канала, 28. А чтобы до него быстро добраться, в приложении Яндекс.Про есть удобная навигация.

Здесь, в Центре для партнеров, которые сотрудничают с агрегатором, теперь тоже делают прививки. К партнерам относятся таксисты и курьеры, выполняющие заказы пользователей Яндекс Go, Еды, Лавки, Маркета и Доставки. Найти Центр можно по брендированным желто-черным указателям.



Вакцинироваться могут все водители и курьеры-партнеры Яндекса — как из РФ, так и из ближнего зарубежья. Чтобы привиться, необходимы только паспорт и полис ОМС. Все расходы берет на себя компания. Прививку делают без длительного ожидания и лишней бюрократии.

«О пункте вакцинации Яндекса я узнал благодаря рассылке в приложении, — рассказал один из первых посетителей, водитель такси Виктор Гаврилов. — Позвонил. Ребята записали быстро и спокойно. Сегодня, выполнив несколько заказов, поставил машину на стоянку и зашел сюда со всеми необходимыми документами. После укола вернусь на работу: покатаюсь час, а дальше — как чувствовать себя буду».



Водитель такси Виктор Гаврилов Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Поделиться Поделиться







Петербуржец добавил: в такси социальную дистанцию не соблюсти. Всю пандемию приходится принимать повышенные меры предосторожности — почаще проветривать и дезинфицировать салон. Виктор купил даже пачку масок для пассажиров, которые отправлялись в поездку без средств защиты (впрочем, справедливости ради, надо сказать, что таких было меньшинство). Долго сомневался, но все же решился на прививку. Большую роль сыграло то, что на Обводном процесс устроен максимально удобно. Обратиться можно в любое время с 10 до 18 часов.



Воспользовалась предложением работодателя и сборщик Туя Никифорова (Яндекс.Еда):

«Начался трудовой сезон, хочу отработать его стабильно — без больничных. А даже если заболею, с прививкой перенесу ковид легче, — объяснила свою мотивацию девушка. — Почему пришла именно сюда? Я доверяю своей компании, которая организует весь процесс по высоким стандартам. Врач каждому уделяет внимание, задает необходимые вопросы; медсестра показывает, как берет лекарство и шприц, — все прозрачно и понятно. А еще очень быстро: я потратила всего полчаса».



Сборщик Туя Никифорова Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Поделиться Поделиться







Вместе с иммунитетом Туя получит сертификат о вакцинации и QR-код на Госуслугах — все как обычно.

Несмотря на плотный график, врач-терапевт Владимир Колмыков выделил несколько минут на общение с журналистом. Он рассказал, что пропускная способность медицинского кабинета — 100–150 человек в день. Вакцины хватает: Яндекс закупил достаточное количество доз отечественного препарата.

Врач-терапевт Владимир Колмыков Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Поделиться Поделиться







«Какую именно вакцину ставить — одно- или двухкомпонентную, — решаем вместе с пациентом, я могу только рекомендовать, — отметил доктор. — Рекомендация зависит от того, болел человек или нет, прививался ранее или нет».



Владимир Игоревич добавил, что его пригласили в новый пункт на Обводном на три месяца. Но в пресс-службе Яндекса заверяют: вакцинация партнеров продлится столько, сколько это необходимо.



Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Поделиться Поделиться







Главная цель кампании — безопасность партнеров сервиса и клиентов. Но для привитых она будет иметь еще и ощутимый экономический эффект.

«Водителям и курьерам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, Яндекс предложит преимущества при выполнении заказов, — рассказал руководитель Центра Яндекс.Такси в Петербурге Федор Данилов. — Согласно правилам, партнеры, которые не смогут выйти на заказы из-за недомогания после вакцинации, получат выплаты».



Руководитель Центра Яндекс.Такси в Петербурге Федор Данилов Фото: Михаил Огнев / Фонтанка.ру. Поделиться Поделиться







Не останутся без помощи и те, кто все-таки заболел ковидом или находится на карантине из-за контактов с зараженными. Для них весной 2020 года Яндекс сформировал фонд финансовой поддержки. Действовать он будет как минимум до конца 2021 года.

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