Пьяный помощник московского прокурора напал на таксиста с кулаками, за что был уволен

Пьяный помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы Санал Насонов нахамил таксисту, а затем начал пугать корочкой. Пассажира снимала камера, установленная в автомобиле.



Как сообщил телеканал НТВ 9 сентября, столкнувшийся с агрессией Насонова водитель вежливо попросил того отменить заказ. Агрессивный горожанин, который находился в машине вместе с друзьями, ответил матом и полез в драку. На этом съемка прервалась.

Позже таксист написал заявление в полицию и рассказал, что работник прокуратуры вместе с приятелями не вышли из автомобиля. Компания заставила водителя везти их на вокзал.

