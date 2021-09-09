Пьяный помощник московского прокурора напал на таксиста с кулаками, за что был уволен

Пьяный помощник прокурора Черемушкинской межрайонной прокуратуры Москвы Санал Насонов нахамил таксисту, а затем начал пугать корочкой. Пассажира снимала камера, установленная в автомобиле.
Как сообщил телеканал НТВ 9 сентября, столкнувшийся с агрессией Насонова водитель вежливо попросил того отменить заказ. Агрессивный горожанин, который находился в машине вместе с друзьями, ответил матом и полез в драку. На этом съемка прервалась.
Позже таксист написал заявление в полицию и рассказал, что работник прокуратуры вместе с приятелями не вышли из автомобиля. Компания заставила водителя везти их на вокзал.
Главный герой съемки позже все осознал. Он обратился в ассоциацию таксистов и попытался принести извинения. Насонов просил связать его с потерпевшим для решения вопроса, но ему не помогли осуществить задуманное. По телефону ему предложили извиниться публично, но работник прокуратуры от такой идеи отказался.
Упомянутую видеозапись увидели на работе помощника прокурора. После служебной проверки его уволили за проступок, порочащий честь прокурорского работника.