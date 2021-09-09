Бастрыкин заинтересовался видео, где школьница из Ленобласти подожгла бездомному бороду

Следственный комитет начал проверку после появления информации об издевательствах 16-летней школьницы над бездомным в Кировском районе Ленобласти.



Как сообщает 9 сентября пресс-служба регионального ГСУ СК РФ, ход проверки взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.



Ранее в ряде СМИ было опубликовано видео, на котором школьница подожгла бороду бездомного зажигалкой. Он просил прекратить издевательства, но автора ролика это не останавливало.



«В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», — добавили в СК.

