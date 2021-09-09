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Бастрыкин заинтересовался видео, где школьница из Ленобласти подожгла бездомному бороду

Следственный комитет начал проверку после появления информации об издевательствах 16-летней школьницы над бездомным в Кировском районе Ленобласти.

Как сообщает 9 сентября пресс-служба регионального ГСУ СК РФ, ход проверки взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее в ряде СМИ было опубликовано видео, на котором школьница подожгла бороду бездомного зажигалкой. Он просил прекратить издевательства, но автора ролика это не останавливало.

«В настоящее время следователями изучаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. После проведения следственным органом всех необходимых доследственных мероприятий и установления всех обстоятельств произошедшего этому случаю будет дана правовая оценка», — добавили в СК.

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Комментарии (4)

261847251
Бастрыкину больше заняться нечем?
Дурдом какой-то.
Dimitry Antonov
Вот же глава Следственного комитета нашёл себе занятие, в рабочее время сидит в Интернете и подыскивает интересующие его дела! Беда только в том, что настоящие, матерые и опасные преступники и их преступления в соцсети не попадают, а значит, они остаются невидимы для Бастрыкина. Хотя, сколько было фильмов-расследований команды Навального, но, видимо, ни одного он не видел.
263898651
Гуманнее, чем поднятие пенсионного возраста...
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