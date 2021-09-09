Роман Ротенберг: Нам стало проще убеждать молодых хоккеистов не уезжать в североамериканские лиги

Вице-президент хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг объяснил в интервью «Фонтанке» 9 сентября, почему российским хоккеистам лучше развиваться дома и не уезжать в юном возрасте в Северную Америку.

«Хоккеисты сами должны понимать, что дома в них вкладываются, что здесь их развитие будет проходить более быстро и качественно, — подчеркнул Ротенберг. — Понятно, когда в НХЛ уезжает сформировавшийся игрок, как Зуб или Капризов. И совсем другое дело — когда в Америку рвутся 16 — 17-летние ребята: возможность пробиться у них минимальна, а вот шанс потерять важнейшие годы становления, перехода во взрослый хоккей — гораздо выше. Далее — доверие молодежи. К счастью, сейчас многие клубы стали не бояться привлекать молодых игроков, мы в СКА так поступаем уже несколько лет. Мичков, Хуснутдинов, Кирсанов, Свечков, Чибриков — все эти парни здорово провели предсезонку, мы рассчитываем на них и других ребят в ходе сезона. Ну и, конечно, фундамент — это качественная и современная инфраструктура. Какая, например, есть у нас в «Хоккейном городе». Плюс тренерские кадры, лагеря развития, школы Академии, где занимаются по программе «Красная машина». Сейчас нам проще убеждать молодых хоккеистов не уезжать в североамериканские лиги. И они сами, и их родители могут познакомиться с условиями, которые сейчас созданы для них, и понять, что для них гораздо полезнее оставаться в России. И многие сейчас выбирают остаться. Для нас это очень важно, и мы этим очень гордимся».

