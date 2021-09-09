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В Петербурге задержаны участники преступной группы, которые нелегально ввозили в РФ сильнодействующие препараты

Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни вместе с представителями отдела по борьбе с контрабандой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пресекли деятельность преступной группы. Злоумышленники пытались незаконно провезти в Россию сильнодействующие вещества.

Как сообщили в пресс-службе СЗТУ 9 сентября, во время оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли более одного килограмма препарата, который является производным при изготовлении опасного наркотика.

Сильнодействующее лекарство поступало в Россию из Китая транзитом через Нидерланды. Его продавали потребителям запрещенных веществ и мелким дилерам.

Участников преступной группы, которая занималась оборотом наркотиков, задержали. По версии следствия, организатором объединения является жительница Петербурга. Все предполагаемые злоумышленники имеют судимость за аналогичные преступления.

Северо-Западная оперативная таможня возбудила уголовное дело по признакам преступления по 226.1 статье УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору). На данный момент в отношении граждан решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

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