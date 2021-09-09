Последний шанс погреться в сентябре. Станет ли суровая зима расплатой за аномально жаркое лето

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Аномально жаркое лето в Петербурге «сломало» все мировые метеорологические прогнозы. Но в ближайшие пару недель мы будем жить без сюрпризов: после теплых выходных в Петербург придет привычная для нашего региона осень. Если и ждать новостей, то только в конце сентября. Почему готовиться к аномальной зиме пока рано, «Фонтанке» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

— Можно ли и сентябрь назвать аномальным? Мы все-таки не привыкли прятаться под двумя одеялами раньше октября.

— На данный момент — да. Начало сентября было холодным. Но уже сейчас мы перешли в теплую осень. Сейчас температуры, и ночные, и дневные, очень высокие. Отрицательная температурная аномалия наблюдалась в первые шесть дней сентября. А сейчас начинается положительная аномалия — дни будут теплые, до 20 градусов.



Но к середине следующей недели можно ожидать, что наступит новый холодный период. Жаркого сентября не будет.

Но у нас все время так меняется погода. В прошлые годы, возможно, наблюдалось больше циклонов, которые выносили к Петербургу теплые воздушные массы. Сейчас теплая погода устанавливается благодаря тому, что ушли северные ветра, которые приносили холодный воздух из Арктики. И западный ветер приносит теплый воздух с Атлантики. Это стандартная для Петербурга осенняя погода с дождями.

— Такая осень — расплата за аномально жаркое лето?

— Это очень условное утверждение. Самый длинный теплый период у нас был в 2018 году, когда и летом была хорошая погода, хотя и не такая жаркая, как в 2021 году, и осень до октября была теплая. Погоду определяют атмосферная циркуляция и поведение циклонов. Да, после тепла должен быть более прохладный период. Но прогнозы на октябрь пока строить рано.

— И видов на зиму пока нет?

— Нет. Что-то станет понятно только к концу сентября, когда Гидрометцентр составит свои прогнозы. Это лето показало, что все долгосрочные прогнозы международных гидрометеорологических сообществ не оправдались. Американские, французские, немецкие прогнозы не предполагали на нашей территории такого аномально жаркого лета. К сожалению, такой прогноз на шесть месяцев вперед был бы ненадежен.



— Значит, зима не обязательно будет суровой?

— Периоды чередования жаркого лета и холодной зимы — это отдельные совпадения, которые не подтверждаются статистикой. Прогнозировать первые снегопады сейчас тоже рано. Серьезных заморозков в ближайшее время в Петербурге не предвидится. На востоке Ленинградской области может быть холоднее.

— Получается, ближайшие выходные — последний шанс погреться этой осенью?

— Самым жарким днем станет суббота. Ждем до 22 градусов тепла. В воскресенье тоже будет от 18 до 20 градусов, но суббота — самая благоприятная: пройдет атмосферный фронт, должно выглянуть солнце. Утром пройдут небольшие дождики. А потом, к сожалению, вернутся северные ветра и начнется похолодание.

Но все меняется, погода неустойчива. В перспективе ближайших двух недель — да, самые теплые выходные будут 11 — 12 сентября. А вот следующие суббота и воскресенье уже ожидаются холодными. Но точный прогноз возможен только на ближайшие пять дней.

— Аномальное лето, которое не оправдало никаких прогнозов, как-то повлияет на метеорологию и ее методы?



— По моим наблюдениям четко просматривается цикл — 2010 — 2011 годы тоже были теплыми, жаркое лето наблюдалось в 1999 году. Примерно раз в десять лет встает блок антициклона и устанавливается жаркая и солнечная погода с небольшим количеством осадков. Но вся мировая наука о погоде пока не может прогнозировать, в каком именно году наступит этот жаркий период. Никаких изменений в наших методах пока не происходит. Наука об атмосфере пока очень молода, и мы знаем очень мало. Нам понадобится еще лет 10 — 15, чтобы начать делать более долгосрочные и надежные прогнозы. Атмосфера не стоит на месте, и предел прогнозирования — не больше двух недель. А в Петербурге и вовсе не больше недели.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»

