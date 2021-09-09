Двое жителей Иркутска чуть не сожгли девочку в автомобиле. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней, сообщает 9 сентября пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.



Инцидент произошел утром 7 сентября. По версии следствия, злоумышленники на Nissan Qashqai подъехали к парковке на Верхней улице. Из автомобиля вышел мужчина, облил легковоспламеняющейся жидкостью стоявшую там «Мазду», поджег ее и уехал.

В салоне пострадавшего авто находилась шестилетняя девочка. Она испугалась огня и выбежала из машины.

