FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

В Иркутске брата с сестрой подозревают в поджоге машины с ребенком. Пироманов объявили в федеральный розыск

СК объявил в федеральный розыск брата и сестру, которые подожгли машину с ребенком в Иркутске

Двое жителей Иркутска чуть не сожгли девочку в автомобиле. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней, сообщает 9 сентября пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел утром 7 сентября. По версии следствия, злоумышленники на Nissan Qashqai подъехали к парковке на Верхней улице. Из автомобиля вышел мужчина, облил легковоспламеняющейся жидкостью стоявшую там «Мазду», поджег ее и уехал.

В салоне пострадавшего авто находилась шестилетняя девочка. Она испугалась огня и выбежала из машины.

Автор: Следственный комитет РФ

Действия поджигателя попали в объективы камеры наблюдения. Следователи установили личности подозреваемых. Ими оказались 42-летняя Ирина Маценко, сидевшая за рулем Nissan, и ее 53-летний брат Дмитрий. Оба объявлены в федеральный розыск.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Вадим Линин
Надеюсь, этим мразям переквалификацию не удастся купить и их осудят именно за попутку убийства - чтобы срок был максимальный. А ст 167 будет приятным дополнением.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний