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Росгвардейцы с тросом забалтывали «запертую» в Обводном канале купальщицу, пока к ней ехали спасатели

Упавшую в воду девушку доставали из Обводного канала в Петербурге

Ночную купальщицу спасали из Обводного канала в центре Петербурга. Удержаться на плаву до приезда бригады МЧС девушке помогали сотрудники Росгвардии.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, терпящую бедствие в воде с набережной Обводного канала заметили прохожие в ночь на 9 сентября и вызвали помощь. Первыми на месте оказались сотрудники вневедомственной охраны, которые патрулировали соседнюю улицу.

Старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей Учасов
Старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей УчасовФото: ГУ Росгвардии по Петербургу
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Выбраться самостоятельно оказавшейся в канале девушке мешало течение и высокие каменные стены набережной. Старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей Учасов достали из служебного автомобиля трос и сбросили его утопавшей, чтобы помочь бороться с течением. Росгвардейцы поддерживали девушку физически и психологически, разговаривая с ней до приезда спасателей со спецоборудованием.

После заплыва купальщицу передали бригаде скорой.

Старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей Учасов
Старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей УчасовФото: ГУ Росгвардии по Петербургу

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Комментарии (12)

f0ntan
Теперь им каждому звезду героя России. А не дадут. Ведь никто не нырнул как министр за ней в воду. Тогда бы звезду дали
DrDick
Позорники. Прыгнуть в воду с верёвкой и спасти смелости не хватает.
Steam
Росгвардейцы "забалтывали"?
Типа "Ыыыы, а ыыыы, гыгыгы, гыыггы"
Это их элита была?
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