Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, терпящую бедствие в воде с набережной Обводного канала заметили прохожие в ночь на 9 сентября и вызвали помощь. Первыми на месте оказались сотрудники вневедомственной охраны, которые патрулировали соседнюю улицу.
Выбраться самостоятельно оказавшейся в канале девушке мешало течение и высокие каменные стены набережной. Старший лейтенант полиции Игорь Губарев, прапорщик полиции Игорь Гарусов и сержант полиции Андрей Учасов достали из служебного автомобиля трос и сбросили его утопавшей, чтобы помочь бороться с течением. Росгвардейцы поддерживали девушку физически и психологически, разговаривая с ней до приезда спасателей со спецоборудованием.
После заплыва купальщицу передали бригаде скорой.