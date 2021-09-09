В Красногвардейском районе Петербурга на верхушке рябины вблизи дома № 15 на проспекте Наставников обнаружили местного жителя. Вокруг дерева собрались обеспокоенные горожане, которые просили «каскадера» спуститься.
Как сообщил «Мегаполис» 9 сентября, мужчина просидел на ветке около часа, до тех пор пока к месту происшествия не приехали спасатели. Верхолаз просил, чтобы кто-нибудь позвонил его маме.
Один из спасателей поднялся на четвертый этаж и разговаривал с бедолагой из окна одной из квартир. По словам очевидца, именно он уговорил горожанина спуститься вниз.
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После того как мужчина слез с дерева, побеседовать с ним захотели полицейские. Они отвезли его в отдел.