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Петербургского участкового обвиняют в мошенничестве с квартирами мёртвых. В деле может быть около 50 эпизодов

В Петербурге участковому и его знакомым предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве с жильём умерших

Следственные органы СК по Петербургу предъявили обвинение участковому уполномоченному 26-го отдела полиции УМВД по Красногвардейскому району. Ему, а также его брату и ещё двоим соучастникам инкриминируют статьи о мошенничестве и краже. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба СКР.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу для мошенничества с квартирами мёртвых. В 2018 году, полагает СК, они предоставили в госучреждение подложные документы и получили жильё на Гранитной улице, собственник которого скончался и не оставил наследников. В результате соучастники нанесли имущественный ущерб городской казне в размере не менее 3 миллионов 350 тысяч рублей, а также похитили находящееся в квартире имущество.

Вещи из квартир были найдены в гараже. Среди похищенного — предметы интерьера, ордена, медали, ружьё, пистолет, а также документы.


«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности соучастников обвиняемых, а также на установление причастности членов организованной преступной группы к совершению около 50 мошенничеств в отношении имущества умерших граждан. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.

Ход и результаты расследования по уголовному делу поставила на контроль прокуратура Петербурга. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, два фигуранта арестованы на два месяца.

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Комментарии (11)

265084477
По обычаю, такую хату сдают под притон посуточно(вдруг, наследники объявятся?) и бакшиш делят между собой, а тут взял да продал! Захотел жрать в одну харю? Получи, фашист гранату!))
Valer_Kulik
Оказывается, участковые все-таки существуют!
Редиска Здесь
Ну вот откуда они знали, что никаких наследников нет и не будет? Даже если старушка сама скажет, что совершенно одинока, наследники могут объявиться, даже за неделю до истечения срока.
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