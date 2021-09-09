По версии следствия, обвиняемые создали преступную группу для мошенничества с квартирами мёртвых. В 2018 году, полагает СК, они предоставили в госучреждение подложные документы и получили жильё на Гранитной улице, собственник которого скончался и не оставил наследников. В результате соучастники нанесли имущественный ущерб городской казне в размере не менее 3 миллионов 350 тысяч рублей, а также похитили находящееся в квартире имущество.
Вещи из квартир были найдены в гараже. Среди похищенного — предметы интерьера, ордена, медали, ружьё, пистолет, а также документы.
«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на привлечение к уголовной ответственности соучастников обвиняемых, а также на установление причастности членов организованной преступной группы к совершению около 50 мошенничеств в отношении имущества умерших граждан. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в СК.
Ход и результаты расследования по уголовному делу поставила на контроль прокуратура Петербурга. Как уточнили «Фонтанке» в ведомстве, два фигуранта арестованы на два месяца.