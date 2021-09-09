Правительство еще на год продлило мораторий на проверки малого бизнеса

Мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год продлило правительство по инициативе «Единой России». Данная мера коснется 100 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, сообщает 9 сентября пресс-служба партии.



Предполагается, что мораторий избавит бизнес от лишней нагрузки, позволит компаниям не отвлекаться на проверки и быстрее восстановиться.



«При этом, конечно, будет сделан ряд исключений. Он не будет распространяться на проверки объектов, которые могут представлять потенциальную опасность для жизни людей, — те, что отнесены к чрезвычайно высокому и к высокому риску. На предприятия, работающие на основе лицензий, и на те, где используется атомная энергия», — пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

