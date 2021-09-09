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Аферисты сорвали куш, разговорив 90-летнего миллионера с Гражданского проспекта

Сценарий о «безопасниках» из банков, которые пытаются спасти деньги клиентов, продолжает пополнять кошельки мошенников. Несколько разговоров по телефону и визит в девятиэтажку в спальном районе Петербурга принесли им более 5 миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне вечером в отдел полиции Калининского УМВД обратился 90-летний пенсионер с Гражданского проспекта. Своим рассказом петербуржец с еврейскими корнями едва ли удивил.

Ему позвонили от имени службы безопасности банка и затянули в разговор. Вопросы о финансовом состоянии не насторожили, фраза о том, что неизвестные хакеры пытаются опустошить счета, встревожила. В результате преступники получили сначала переводом 3 миллиона 300 тысяч рублей, а потом объявились на пороге квартиры и забрали ещё два.

Сложностей в их поиске полицейским добавляет то, что с визитом к ним обедневший пенсионер не торопился. По его словам, накопленное он переводил и отдавал ещё в середине июня. Пожилой мужчина живёт вместе с женой-ровесницей, для которой, вероятно, вчерашний день был особенно тяжёлым — по данным открытых источников, о жизни и жертвах блокадного Ленинграда она знает из собственного опыта.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

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Комментарии (9)

daisychain
А как только заходит разговор о том, чтобы начиная с определенного возраста крупные сделки пожилых людей визировались соцслужбами (примерно как продажа недвижимости с проживающими несовершеннолетними) - так сразу крики про фашизм, эйджизм и концлагерь.
Мою мать тоже как-то чуть не развели на что-то подобное, хорошо у нее хватило еще мозгов мне позвонить и посоветоваться.
Fontanka_reader
Лично явились за добавкой? Надо же, а пропагандоны кричали, что аферисты из за бугра названивают и прозрачно намекали на Хохляндию.
Brevnault
Таки возбудили дело? Ой вэй!
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