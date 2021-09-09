Аферисты сорвали куш, разговорив 90-летнего миллионера с Гражданского проспекта

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, накануне вечером в отдел полиции Калининского УМВД обратился 90-летний пенсионер с Гражданского проспекта. Своим рассказом петербуржец с еврейскими корнями едва ли удивил.



Ему позвонили от имени службы безопасности банка и затянули в разговор. Вопросы о финансовом состоянии не насторожили, фраза о том, что неизвестные хакеры пытаются опустошить счета, встревожила. В результате преступники получили сначала переводом 3 миллиона 300 тысяч рублей, а потом объявились на пороге квартиры и забрали ещё два.



Сложностей в их поиске полицейским добавляет то, что с визитом к ним обедневший пенсионер не торопился. По его словам, накопленное он переводил и отдавал ещё в середине июня. Пожилой мужчина живёт вместе с женой-ровесницей, для которой, вероятно, вчерашний день был особенно тяжёлым — по данным открытых источников, о жизни и жертвах блокадного Ленинграда она знает из собственного опыта.



В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

