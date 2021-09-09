Как сообщает 9 сентября областное ГУ МВД, вчера в ГИБДД поступило сразу несколько обращений от пользователей «Инстаграма», обративших внимание на грубое нарушение ПДД. Женщина, позиционирующая себя как блогер, разместила видео, где её маленькая дочь стоит на переднем сиденье и танцует по команде матери.

Женщину нашли. Она объяснила, что ребёнок был не пристёгнут, так как вылез из кресла. С нарушением мать согласилась и пообещала больше так не делать. В отношении неё составили административный материал по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

В целом автомобилистка часто пренебрегает ПДД. С начала года за ней числится 74 административных нарушения: превышение скорости, игнорирование светофора и стоп-линии. У неё 57 неоплаченных штрафов на общую сумму около 35 тысяч рублей. Сотрудники ГИБДД составили на неё 24 протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).



Похожая история произошла на днях в Петербурге. На КАД дядя усадил за руль «Инфинити» 3-летнего племянника, за что был наказан.

