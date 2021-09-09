Рыбы едят муравьев, а потом наоборот. Вячеслав Макаров подвел итоги шестого созыва Заксобрания

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров 9 сентября выступил с напутственной речью на последнем заседании шестого созыва парламента города. Он напомнил, что ничье превосходство не бывает постоянным, и проиллюстрировал мысль цитатой Августина.
«Когда вода и пена поднимаются, то рыбы едят муравьев, когда вода и пена спадают, уже муравьи едят рыб. Пусть никто не наслаждается своим временным превосходством», — процитировал глава парламента Августина Аврелия.
«Самое важное, чтобы мы понимали и знали с вами вместе, что власть не должна быть дряблой, вялой, я бы даже употребил слово такое — импотентной не должна быть. Она должна быть твердой, решительной, смелой, стратегически мыслящей», — сказал спикер.
Он призвал фракции разных партий объединиться и похвалил депутатов за дружный коллектив. «Депутаты всех фракций, объединяйтесь», — призвал Макаров.
Ранее на заседании депутаты проголосовали за объявление перерыва в заседаниях парламента на 15 и 22 сентября. Следующее заседание проведет уже новый, седьмой созыв.