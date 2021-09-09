Подросток задержан после стрельбы в прохожего в Коломягах. Раненый догонял его, истекая кровью

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, в результате которого в Приморском районе Петербурга иностранец получил пулю в лицо. Его предполагаемого обидчика разоружили и вернули родителям.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября, конфликт поколений произошёл на проспекте Королёва, 68, во вторник, 7-го числа, в начале шестого часа вечера. В это время телефон экстренной службы набрал случайный свидетель, который рассказал, что только что как будто слышал выстрел, огляделся и увидел, как в сторону гипермаркета «Леруа Мерлен» рванул молодой человек, второй — постарше и с окровавленным лицом — наступает ему на пятки.

