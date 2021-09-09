Льготникам предложили разрешить чаще менять соцуслуги взамен на отказ от выплат

Депутаты Петербурга предложили дать право льготникам, которые отказались от соцуслуг в пользу выплат, оперативно заменять их обратно на социальные услуги. Петербургский парламент на заседании 9 сентября поддержал соответствующий проект федеральной инициативы во втором чтении, передает корреспондент «Фонтанки».
Теперь документ отправится на рассмотрение в Госдуму. Определенные категории граждан имеют право на получение социальных услуг: обеспечение лекарственными препаратами, путевками в санаторий при медпоказаниях и бесплатный проезд в пригородных электричках.
Получатель может отказаться от этих услуг, заменив их на денежную выплату, для этого ему не позже 1 октября надо подать заявление, чтобы уже в следующем году получать деньги. Инициатива предлагает в случаях, когда льготнику необходимо оперативно заменить денежные выплаты обратно на соцуслуги (например, в случае серьезного ухудшения здоровья), дать возможность подавать заявление в любое время и возобновлять предоставление услуг уже с первого числа месяца, следующего за подачей заявления.