ЕСПЧ запретил Литве высылать афганцев-нелегалов

В сообщении суда мера названа «временной». Она действует до 29 сентября. Заявителями выступили граждане Афганистана, которые в августе оказались в Белоруссии. Они неоднократно пытались попасть в Литву, чтобы получить «политическое убежище». Афганцы утверждают, что сбежали из страны, спасаясь от преследований захвативших власть боевиков «Талибана»* (запрещенная в РФ террористическая организация).

Временный запрет на высылку пяти граждан Афганистана из Литвы наложил Европейский суд по правам человека. Об этом 9 сентября сообщает «Интерфакс» .

В решении ЕСПЧ отмечается, что беженцы несколько раз не смогли попасть в Литву. Их пытались вернуть в Белоруссию, люди в буквальном смысле застряли на границе, но с 5 сентября они скрываются в Литве.



В 2021 году в Литву из Белоруссии проникли более 4000 нелегальных мигрантов. В основном это граждане Ирака. Власти Белоруссии в лице погранслужбы при этом упрекают западных соседей в том, что «местные правоохранители морили их [беженцев] голодом, угрожали и применяли физическую силу». В свою очередь литовские должностные лица назвали выросшие потоки нелегальной миграции «гибридной агрессией белорусского режима». До сентября 2022 года Литва планирует построить забор от нелегалов длиной 500 километров, на который потратят более 150 миллионов евро.



Во вторник, 7 сентября, погранслужба Польши зафиксировала рост числа попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии. Проникнуть в ЕС намерены более 10 тысяч человек, утверждает польская сторона.



Все три западных соседа Белоруссии (Латвия, Литва и Польша) ранее вводили режим ЧС на границе.

