«Страна.ua»: Путин и Байден могут встретиться в октябре

В СМИ появилась информация о том, что президенты США и России могут провести новый саммит осенью.



«Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена», — сообщает 9 сентября «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах США.

Переговоры, по данным издания, могут состояться уже в октябре. Среди основных тем для обсуждения — Украина, Афганистан, кибербезопасность, контроль над вооружениями и стратегическая стабильность.



Официального подтверждения этой информации пока нет.

