FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
1
Печать

«Страна.ua»: Путин и Байден могут встретиться в октябре

В СМИ появилась информация о том, что президенты США и России могут провести новый саммит осенью.

«Россия и Америка ведут переговоры об организации в ближайшие месяцы нового саммита Путина и Байдена», — сообщает 9 сентября «Страна.ua» со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах США.

Переговоры, по данным издания, могут состояться уже в октябре. Среди основных тем для обсуждения — Украина, Афганистан, кибербезопасность, контроль над вооружениями и стратегическая стабильность.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний