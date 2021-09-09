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Главу картеля убийц задержали в Ижевске. Он готовил устранение жителя Петербурга

СК задержал главу сервиса, через который в интернете можно было заказать убийство

Отдел СК, специализирующийся на раскрытии преступлений, совершенных с использованием интернета, вычислил создателя сервиса, через который можно было заказать убийство в любом уголке России.

Как сообщает пресс-служба ведомства 9 сентября, на 38-летнего жителя Ижевска вышли в рамках расследования убийства супругов во Владимирской области в 2020 году и приготовления к убийству жителя Петербурга.

По делу задержали исполнителя, а также пособников, которые осуществляли сбор персональных данных, данных о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Все они арестованы, им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.

В рамках расследования СК установил, что организация убийств и подготовки к ним осуществлялась на одной из интернет-площадок в даркнете. Её создатель собирал заказы на устранение людей от заказчиков. Все участники сговора были анонимны. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

«По результатам проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователями совместно с ФСБ России и Главным управлением уголовного розыска МВД России был установлен создатель и владелец вышеуказанного «сервиса» — 38-летний житель Ижевска», — сообщает СК.

В квартире, где он прописан, а также на его конспиративной квартире проведены обыски. Как показывает ведомство, были изъяты мобильные телефоны, компьютеры, иные технические средства, необходимые для обеспечения деятельности сервиса, более тысячи сим-карт различных операторов связи, более 500 банковских карт, а также крупная сумма наличных денежных средств.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Также он будет проверяться на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Отдел, специализирующийся на расследовании преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, создан по решению председателя СК России в связи с возросшим количеством таких преступлений, позволяющим говорить о них как об угрозе национальной безопасности.

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Комментарии (2)

Mazzzz
Такой профсоюз есть и он никуда не прячется
Piter Russo
Может у нас еще и профсоюз убийц найдется если поискать хорошо?
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