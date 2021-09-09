Как сообщает пресс-служба ведомства 9 сентября, на 38-летнего жителя Ижевска вышли в рамках расследования убийства супругов во Владимирской области в 2020 году и приготовления к убийству жителя Петербурга.



По делу задержали исполнителя, а также пособников, которые осуществляли сбор персональных данных, данных о местонахождении потерпевших и передачу их исполнителю убийства. Все они арестованы, им предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия.



В рамках расследования СК установил, что организация убийств и подготовки к ним осуществлялась на одной из интернет-площадок в даркнете. Её создатель собирал заказы на устранение людей от заказчиков. Все участники сговора были анонимны. Оплату владелец сервиса принимал в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц.

