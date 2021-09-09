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В гараже военного пенсионера на Ржевке полиция нашла оружейный арсенал с винтовками, автоматами и тысячей патронов

Полиция Петербурга в гараже военного пенсионера нашла мастерскую по переделке оружия

Оперативники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали гараж на Рябовском шоссе, 155, и нашли там целый арсенал боевого огнестрельного оружия. Теперь ищут владельца.

Как стало известно «Фонтанке» 9 сентября, из помещения гаража на экспертизу уехали порядка десяти автоматов, винтовок и пистолетов, а также различные части оружия. Огнестрельные единицы были переделаны из охолощенных под стрельбу боевыми патронами. Там же в гараже стояли токарный станок и пресс, инструменты для обработки металла, коробки с метчиками и плашками, более тысячи патронов для нарезного оружия.

По данным издания, гаражом владеет 36-летний военный пенсионер, зарегистрированный в Новом Девяткино. Возбуждено уголовное дело, мужчину и его сообщников ищут.

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