Решение парламент поддержал большинством голосов 9 сентября на последнем в этом созыве заседании, передает корреспондент «Фонтанки».
Автор обоих запросов — депутат Алексей Ковалев. В предыдущем ответе губернатора планы объединить в проекте Генплана зоны Р0 (зона пляжей и спортивных сооружений) и Р3 (зона отдыха, спорта, досуга, развлечений, туризма, санаторно-курортного лечения, гостиниц, пансионатов и дачного фонда) объяснялись необходимостью соблюсти требования приказа Минэкономразвития.
Парламентарий не согласился с трактовкой чиновниками этого документа и указывает, что буквальное исполнение документа, утвержденного приказом № 10 министерства, наоборот, прямо обязывает городские власти выделить зону пляжей.
Депутаты повторно спросили Беглова о разрешении на застройку пляжей гостиницами
Заксобрание Петербурга повторно направит депутатский запрос губернатору Александру Беглову с вопросами об основаниях объединения в проекте нового Генплана зон пляжей и гостиниц в одну зону.
Решение парламент поддержал большинством голосов 9 сентября на последнем в этом созыве заседании, передает корреспондент «Фонтанки».