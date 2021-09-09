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Депутаты повторно спросили Беглова о разрешении на застройку пляжей гостиницами

Заксобрание Петербурга повторно направит депутатский запрос губернатору Александру Беглову с вопросами об основаниях объединения в проекте нового Генплана зон пляжей и гостиниц в одну зону.

Решение парламент поддержал большинством голосов 9 сентября на последнем в этом созыве заседании, передает корреспондент «Фонтанки».

Автор обоих запросов — депутат Алексей Ковалев. В предыдущем ответе губернатора планы объединить в проекте Генплана зоны Р0 (зона пляжей и спортивных сооружений) и Р3 (зона отдыха, спорта, досуга, развлечений, туризма, санаторно-курортного лечения, гостиниц, пансионатов и дачного фонда) объяснялись необходимостью соблюсти требования приказа Минэкономразвития.

Парламентарий не согласился с трактовкой чиновниками этого документа и указывает, что буквальное исполнение документа, утвержденного приказом № 10 министерства, наоборот, прямо обязывает городские власти выделить зону пляжей.

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Комментарии (1)

Komarinsk2019
Смысл решения, вероятно, застроить и перегородить все пляжи и зоны отдыха, как это сделали на Крестовском
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