Запах дыма на МКС ослаб. Все системы работают штатно

Запах после ЧП сохраняется, хотя и несколько ослаб. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российского космонавта Олега Новицкого.



При этом в Роскосмосе, по данным агентства, отметили, что все системы российского сегмента работают штатно, а состав воздуха «соответствует штатным показателям». Выход в космос, который должен состояться сегодня, переносить не стали.



Ночью в модуле «Звезда» сработала сигнализация. Космонавты увидели задымление. Астронавт Тома Песке доложил, что запах горевшего пластика достиг и американского сегмента. После этого на МКС включили фильтр для очистки.

