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Запах дыма на МКС ослаб. Все системы работают штатно

Роскосмос и космонавты отчитались о ситуации на МКС после задымления

Запах после ЧП сохраняется, хотя и несколько ослаб. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на российского космонавта Олега Новицкого.

При этом в Роскосмосе, по данным агентства, отметили, что все системы российского сегмента работают штатно, а состав воздуха «соответствует штатным показателям». Выход в космос, который должен состояться сегодня, переносить не стали.

Ночью в модуле «Звезда» сработала сигнализация. Космонавты увидели задымление. Астронавт Тома Песке доложил, что запах горевшего пластика достиг и американского сегмента. После этого на МКС включили фильтр для очистки.

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Комментарии (1)

Софья Рафаиловна
То есть пофигу, что он был? Ослаб, и ладно, чего причины искать... штатная ситуация для российского модуля.
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