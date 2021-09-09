FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +15
73.44р86.91р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
8
Печать

В гипермаркете на севере Петербурга два парня отбивали украденную бутылку виски с помощью пистолета. Охота за ними попала на видео

Охранника магазина на Парашютной увезли в больницу после задержания двоих с бутылкой виски

Сообщение о нападении на охрану поступило в полицию Приморского района из гипермаркета на Парашютной улице. Одного парня взяли на выходе, второго через несколько часов рядом с домом, где он живет.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября, накануне около трех ночи в полицию поступил сигнал из магазина на Парашютной улице о том, что двое молодых людей напали на охрану, пытаясь вынести бутылку с виски. Когда сотрудники безопасности попытались их взять на выходе, один из них достал газовый пистолет и попытался им воспользоваться, но охранник сумел выбить из рук пистолет и задержать злоумышленника. А второй убежал.

На видео из зала гипермаркета видно, что для того, чтобы поймать похитителей, за ними пришлось побегать.

ГУ МВД по Петербургу и области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в результате произошедшего 55-летний охранник магазина был госпитализирован в медучреждение в удовлетворительном состоянии. 19-летнего парня передали полицейским, и они увезли его в отдел.

В результате оперативно-разыскных мероприятий уже около 11 утра у дома 1 по улице Уточкина за совершение данного преступления был задержан 18-летний соучастник.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

мухомор
а вот был бы у него легальный короткоствол - всё было бы веселее.
все за легализацию, товарищи!
PapaKarlo
А газовый пистолет у него потому, что он ему был нужен для криминальных дел. Этот парень видимо, часто его использовал при грабежах горожан
Капитан Очевидность2
Каким же надо быть дебилом, чтобы мотать срок за бутылку виски из супермаркета?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний