Сообщение о нападении на охрану поступило в полицию Приморского района из гипермаркета на Парашютной улице. Одного парня взяли на выходе, второго через несколько часов рядом с домом, где он живет.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 сентября, накануне около трех ночи в полицию поступил сигнал из магазина на Парашютной улице о том, что двое молодых людей напали на охрану, пытаясь вынести бутылку с виски. Когда сотрудники безопасности попытались их взять на выходе, один из них достал газовый пистолет и попытался им воспользоваться, но охранник сумел выбить из рук пистолет и задержать злоумышленника. А второй убежал.
На видео из зала гипермаркета видно, что для того, чтобы поймать похитителей, за ними пришлось побегать.
ГУ МВД по Петербургу и области
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, в результате произошедшего 55-летний охранник магазина был госпитализирован в медучреждение в удовлетворительном состоянии. 19-летнего парня передали полицейским, и они увезли его в отдел.
В результате оперативно-разыскных мероприятий уже около 11 утра у дома 1 по улице Уточкина за совершение данного преступления был задержан 18-летний соучастник.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.