Visa хочет поднять комиссии за оплату картами в магазинах

Международная платежная система Visa в 2022 году в России собирается повысить часть межбанковских комиссий за оплату картами. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Визы».
«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием», — пояснила пресс-служба.
Межбанковская комиссия для платёжной системы не является доходом: банк-эквайер перечисляет её банку-эмитенту с суммы платежа, отмечают в «Визе».
«Платежная система Visa действует в интересах всех участников рынка, включая и конечных потребителей. Перекос в оптимизации уровня доходности бизнеса в пользу любого из участников платежного рынка может нарушить такой баланс и снизить привлекательность платежных инструментов для конечных потребителей», — пояснили в компании.
Отказ от межбанковской комиссии или её ограничение приведёт к замедлению развития платежного рынка и распространения безналичных расчетов, поскольку она стимулирует применение и быстрое распространение платежных решений, подчёркивают в Visa.