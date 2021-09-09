Visa хочет поднять комиссии за оплату картами в магазинах

Международная платежная система Visa в 2022 году в России собирается повысить часть межбанковских комиссий за оплату картами. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Визы».



«Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями. Межбанковские комиссии играют важную роль в развитии рынка электронных платежей, мотивируя участников рынка обеспечивать как эмиссию платежных решений, так и их прием», — пояснила пресс-служба.

