Появился новый способ кражи данных россиян на «Госуслугах»

Как рассказал РИА «Новости» 9 сентября зампред правления банка Станислав Кузнецов, мошенники рассылают пользователям сообщения об откреплении от поликлиники из-за технического сбоя «Госуслуг» и предлагают пройти регистрацию заново и уплатить пошлину. Ссылка ведет на сайт-клон «Госуслуг», после перехода на который данные россиян попадают к мошенникам. Они также получают «пошлину» в размере нескольких тысяч рублей. Доступ к логину и паролю жертвы позволяет злоумышленникам получить персональные данные, после чего на нее могут оформить кредит или микрозаём.

Зампред правления Сбербанка советует пользователям «Госуслуг» не только проверять адрес портала, на который ведет ссылка, но и проверять такое уведомление через свое медучреждение. Он также напомнил, что прикрепление к государственной поликлинике является бесплатным.

Если же ваши данные попали к мошенникам, нужно обратиться в техническую поддержку портала, а также в органы МВД.

