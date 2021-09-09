На МКС сработала сигнализация, космонавты сообщили о дыме и запахе гари

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции ночью 9 сентября сработала сигнализация, передаёт РИА Новости. В ходе переговоров с Землёй, транслируемых НАСА, экипаж проинформировал о дыме и запахе сгоревшего пластика.

Около 5 часов мск космонавт Олег Новицкий сообщил Центру управления полетами, что в модуле сработала сигнализация, люди чувствуют запах и видят дым. Наличие вредных веществ в воздухе зафиксировали и приборы. По словам астронавта Тома Песке, вентиляция принесла запах палёного пластика из российского сегмента в американский.

