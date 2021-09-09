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На МКС сработала сигнализация, космонавты сообщили о дыме и запахе гари

Приборы также выявили наличие вредных веществ.

В российском модуле «Звезда» на Международной космической станции ночью 9 сентября сработала сигнализация, передаёт РИА Новости. В ходе переговоров с Землёй, транслируемых НАСА, экипаж проинформировал о дыме и запахе сгоревшего пластика.

Около 5 часов мск космонавт Олег Новицкий сообщил Центру управления полетами, что в модуле сработала сигнализация, люди чувствуют запах и видят дым. Наличие вредных веществ в воздухе зафиксировали и приборы. По словам астронавта Тома Песке, вентиляция принесла запах палёного пластика из российского сегмента в американский.

На МКС работает 65-я экспедиция. В её состав входят россияне Олег Новицкий и Пётр Дубров, американцы Шейн Кимброу, Марк Ванде Хай и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома (Том) Песке.

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Комментарии (15)

Modest_5e4ce41f7533b
Забытый запах кубинских сигар.
W Bons
чайник на плите забыли
07A
Как тебе такое, Илон Маск?
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