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Парень пришёл в гости к девушке и украл 3 миллиона рублей из плюшевого медведя

Полиция на Сахалине задержала мужчину за кражу денег из игрушки

Более 3 миллионов рублей и золотые украшения пропали из квартиры 37-летней женщины после того, как ее дочь привела домой парня.

Как сообщает 9 сентября пресс-служба УМВД по Сахалинской области, о крупной краже заявила в полицию жительница Корсаковского городского округа. Сотрудники МВД нашли подозреваемого. Это 21-летний приятель дочери заявительницы, ранее судимый.

В день кражи, как выяснилось, хозяйки дома не было, и её 18-летняя дочка позвала парня в гости. В квартире, пока девушка отвлеклась, он осмотрелся. В комоде нашёл 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей, а внутри плюшевого медведя — 3 миллиона рублей. Всю добычу он забрал и незамедлительно ретировался.

Более того, он уехал и из города, отправился на север Сахалина, где прятался в подвале одного из домов. По предварительным данным, деньги он уже потратил на личные нужды, украшения же передал своему товарищу, а тот — в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ). Подозреваемый задержан.

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Комментарии (3)

nuga
Профессионал. Обнаружить место хранения в плюшевом медведе основной заначки.
MozgoviK
Ну такое себе три ляма дома держать... в 37 лет человек уже должен соображать, что деньги должны работать.
kobr
3 ляма потратил на личные нужды живя в подвале?
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