Более 3 миллионов рублей и золотые украшения пропали из квартиры 37-летней женщины после того, как ее дочь привела домой парня.



Как сообщает 9 сентября пресс-служба УМВД по Сахалинской области, о крупной краже заявила в полицию жительница Корсаковского городского округа. Сотрудники МВД нашли подозреваемого. Это 21-летний приятель дочери заявительницы, ранее судимый.



В день кражи, как выяснилось, хозяйки дома не было, и её 18-летняя дочка позвала парня в гости. В квартире, пока девушка отвлеклась, он осмотрелся. В комоде нашёл 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму около 52 тысяч рублей, а внутри плюшевого медведя — 3 миллиона рублей. Всю добычу он забрал и незамедлительно ретировался.

