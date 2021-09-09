Видеорегистратор автомобилиста, ехавшего следом за каршеринговым автомобилем, зафиксировал аварию. Водителю арендованной машины никто не мешал, это типичное «не справился с управлением».
Видео 9 сентября публикуют «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП произошло вчера вечером. Водитель «КИА» повернул с Витебского проспекта на Заставскую улицу направо из второй полосы, а не из первой, как положено, и почему-то поехал по дуге слишком большого радиуса. Итогом стала встреча с опорой светофора.
Разбитая машина несколько часов простояла на тротуаре, забрали её только ночью, рассказывают очевидцы в «ДТП и ЧП».